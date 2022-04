Concert Espagnol – Chez Sophie Locquénolé Locquénolé Catégories d’évènement: Finistère

Locquénolé

Concert Espagnol – Chez Sophie Locquénolé, 7 mai 2022, Locquénolé. Concert Espagnol – Chez Sophie Chez Sophie 5 Rue de Kerriou Locquénolé

2022-05-07 – 2022-05-07 Chez Sophie 5 Rue de Kerriou

Locquénolé Finistère Locquénolé Sophie vous invite à Locquénolé pour un “Concert espagnol”.

Seront présents les artistes Charlotte Guillemin (chant) et Thibault Guillemin (piano) qui interprèteront des œuvres de De Falla, Albeniz, Obradors, Turina et Garcia Lorca ! Sur réservation – Nombre de places limité verdier.sophie@wanadoo.fr +33 6 07 75 50 93 Sophie vous invite à Locquénolé pour un “Concert espagnol”.

Seront présents les artistes Charlotte Guillemin (chant) et Thibault Guillemin (piano) qui interprèteront des œuvres de De Falla, Albeniz, Obradors, Turina et Garcia Lorca ! Sur réservation – Nombre de places limité Chez Sophie 5 Rue de Kerriou Locquénolé

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquénolé Autres Lieu Locquénolé Adresse Chez Sophie 5 Rue de Kerriou Ville Locquénolé lieuville Chez Sophie 5 Rue de Kerriou Locquénolé Departement Finistère

Locquénolé Locquénolé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquenole/

Concert Espagnol – Chez Sophie Locquénolé 2022-05-07 was last modified: by Concert Espagnol – Chez Sophie Locquénolé Locquénolé 7 mai 2022 finistère Locquénolé

Locquénolé Finistère