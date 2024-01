Concert Eskifaia, soirée Sound System Halles de Gaztelu Hendaye, samedi 24 février 2024.

Concert Eskifaia, soirée Sound System Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Une Nuit Reggae, Dub et Jungle à Hendaye !

Le samedi 24 février 2024, préparez-vous à plonger dans l’atmosphère vibrante et enivrante d’une soirée exceptionnelle qui fusionne les meilleurs sons reggae, dub et jungle. Les Halles Gaztelu Aretoa à Hendaye seront le lieu de cette célébration musicale, orchestrée par les esprits créatifs de Lanetik Egina et Eskifaia. Une expérience sonore inégalée vous attend, mettant en vedette tous les DJs et chanteurs de la dynamique communauté Eskifaia.

Un Spectacle Auditif Monumental

Eskifaia déploiera toute sa puissance avec une sono complète qui promet de faire vibrer les fondations même des Halles Gaztelu Aretoa. Deux stacks de 4 subs chacun seront mis en place, totalisant ainsi 8 subs pour une expérience musicale immersive. Attendez-vous à être transporté par des basses profondes, des rythmes captivants et des mélodies envoûtantes…

Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24



L’événement Concert Eskifaia, soirée Sound System Hendaye a été mis à jour le 2024-01-23 par Hendaye Tourisme & Commerce