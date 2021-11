Écouen Écouen Ecouen, Val-d'Oise Concert Esken-Hvde-Soluza Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Concert Esken-Hvde-Soluza Écouen, 27 novembre 2021, Écouen. Concert Esken-Hvde-Soluza Grange à Dîmes Cour arrière de la Mairie Écouen

2021-11-27 – 2021-11-27 Grange à Dîmes Cour arrière de la Mairie

Écouen Val-d’Oise Écouen En novembre, place aux cultures urbaines avec trois projets portés par de jeunes artistes valdoisiens aux talents multiples ! aquiletour@gmail.com +33 1 39 91 81 86 http://www.aquiletour95.com/ Grange à Dîmes Cour arrière de la Mairie Écouen

dernière mise à jour : 2021-11-21 par Office de Tourisme Grand Roissy

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Écouen Adresse Grange à Dîmes Cour arrière de la Mairie Ville Écouen lieuville Grange à Dîmes Cour arrière de la Mairie Écouen