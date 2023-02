Concert – Escapades Pianistiques – Raul Da Costa – Château de Commarin Château de Commarin – Cour du Château Commarin Catégories d’Évènement: Commarin

Côte-d'Or

Concert – Escapades Pianistiques – Raul Da Costa – Château de Commarin Château de Commarin – Cour du Château, 23 juin 2023, Commarin . Concert – Escapades Pianistiques – Raul Da Costa – Château de Commarin 10 Rue du Château Château de Commarin – Cour du Château Commarin Cote-d’Or Château de Commarin – Cour du Château 10 Rue du Château

2023-06-23 20:30:00 – 2023-06-23 22:00:00

Château de Commarin – Cour du Château 10 Rue du Château

Commarin

Cote-d’Or Né en 1993, Raul da Costa a commencé ses études musicales à l’âge de sept ans à l’école de musique de sa ville natale, où il a d’abord étudié le piano avec le professeur Luis Amaro, puis avec Emília Coelho. De 2006 à 2011, il a étudié à l’Academia de Música S.Pio X à Vila do Conde, au Portugal, avec le professeur Álvaro Teixeira Lopes. Raúl da Costa a donné des récitals dans les salles les plus prestigieuses du Portugal, comme la Casa Da Música, le Centro Cultural de Belém et le Teatro S. Luís de Lisbonne, entre autres. Il a joué dans des festivals de renom tels que le Festival international de musique de Saint Pére de Rodes, en Espagne, le Festival international de musique de Póvoa de Varzim, Dias da Música à Lisbonne, le Festival international de musique de Marvão, le Kammermusiktage Ahrenshoop, le Festival Hommage à Yehudi Menuhin à Paris et le Festival de musique Asie-Sibérie-Europe en Russie. Il a également donné des récitals en Allemagne, France, Espagne, Italie, Pologne, Angleterre, Ukraine, Russie, Suède, République tchèque et Autriche. https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-du-chateau-de-commarin/evenements/escapades-pianistiques-raul-da-costa Château de Commarin – Cour du Château 10 Rue du Château Commarin

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Commarin, Côte-d'Or Autres Lieu Commarin Adresse Commarin Cote-d'Or Château de Commarin - Cour du Château 10 Rue du Château Ville Commarin lieuville Château de Commarin - Cour du Château 10 Rue du Château Commarin Departement Cote-d'Or

Commarin Commarin Cote-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/commarin /

Concert – Escapades Pianistiques – Raul Da Costa – Château de Commarin Château de Commarin – Cour du Château 2023-06-23 was last modified: by Concert – Escapades Pianistiques – Raul Da Costa – Château de Commarin Château de Commarin – Cour du Château Commarin 23 juin 2023 10 Rue du Château Château de Commarin (Cour du Château) Commarin Cote-d'Or Château de Commarin (Cour du Château) Commarin Côte-d'Or

Commarin Cote-d'Or