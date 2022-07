Concert « Escale Baroque Bach & Fils » Tréfumel, 14 juillet 2022, Tréfumel.

Concert « Escale Baroque Bach & Fils »

Eglise Tréfumel Côtes d’Armor

2022-07-14 – 2022-07-14

Tréfumel

Côtes d’Armor

Tréfumel

Claire et Maude Gratton vous convient à partager un moment intime chez la famille Bach, poussant la porte d’une célèbre maison dans laquelle tout était musique.

Johann Sebastian Bach : Sonate pour viole de gambe et clavecin

Wilhelm Friedemann Bach : Fantaisie pour clavecin

Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate pour viole de gambe et clavecin

https://banquet-celeste.fr/

Claire et Maude Gratton vous convient à partager un moment intime chez la famille Bach, poussant la porte d’une célèbre maison dans laquelle tout était musique.

Johann Sebastian Bach : Sonate pour viole de gambe et clavecin

Wilhelm Friedemann Bach : Fantaisie pour clavecin

Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate pour viole de gambe et clavecin

Tréfumel

dernière mise à jour : 2022-06-30 par