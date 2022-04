Concert – Es Lo Que Hay Larbey Larbey Catégories d’évènement: Landes

Larbey

Concert – Es Lo Que Hay Larbey, 9 juillet 2022, Larbey. Concert – Es Lo Que Hay Café Boissec 303 route de l’église Larbey

2022-07-09 20:00:00 – 2022-07-09 01:00:00 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes Larbey 5 5 EUR Rock Musette. Vingt ans d’âge !

C’est souvent ce petit chiffre sur une étiquette qui fait saliver nos papilles avant d’ouvrir cette bouteille de vin ou de rhum, gage de bonheur, de partage et de convivialité…

20 ans d’âge ! C’est tout pile en cette année 2022 que les 14 musiciens du groupe Es Lo Que Hay vont souffler leurs bougies… Toujours autant survoltés, ils n’ont qu’un seul mot d’ordre ! Vous donner autant de joie pour leurs futurs concerts que si vous ouvriez cette magnifique bouteille, le tout, sans modération ! Attachez vos lacets !

Grillades et grignotages prévus. Café Boissec saison culturelle 2022

Café Boissec 303 route de l’église Larbey

