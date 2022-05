Concert ERWENS chante FERRAT Saint-Philippe-du-Seignal, 21 mai 2022, Saint-Philippe-du-Seignal.

Concert ERWENS chante FERRAT Saint-Philippe-du-Seignal

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Philippe-du-Seignal Gironde Saint-Philippe-du-Seignal

En duo avec l’accordéoniste Jo Labita, ERWENS et sa voix chaleureuse nous livre un récital authentique et généreux au service de l’intense répertoire de Jean FERRAT.

Pas d’imitation, mais une fidélité à l’auteur, et unis par la même sincérité et le même humanisme,

ERWENS déroule une palette d’arrangements musicaux originaux.

L’occasion de découvrir un bel interprète, et redécouvrir celui qui a popularisé les poèmes d’Aragon.

Avec la grandeur d’âme comme étendard!

Et toujours à l’issu du concert, la rencontre conviviale avec les artistes autour d”un buffet sucré.

Une soirée à ne pas manquer !

+33 7 77 96 74 20

Chapeau Bas

Saint-Philippe-du-Seignal

