Concert – Erquy Ephémer : LEHMANNS BROTHERS Erquy, 11 août 2021, Erquy.

Concert – Erquy Ephémer : LEHMANNS BROTHERS 2021-08-11 – 2021-08-11 Esplanade des drapeaux Boulevard de la Mer

Erquy Côtes d’Armor

Avec le son des Lehmanns Brothers, impossible de rester assis sur son siège ! Leur groove fusionne des accords de jazz avec des éléments de hip-hop, de neo-souls et de house.

Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre une interprétation contemporaine du jazz, de funk et d’afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai, The Roots ou encore A Tribe Called Quest.

Pour T. McLendon d’Afropunk « Lehmanns Brothers, c’est la garantie d’avoir du soleil plein les enceintes et une ligne de basse mortelle pour vous faire bouger ».

Leurs concerts sont exaltants, une décharge de joie et d’énergie positive.

Ouvert à tous, gratuit.

Avec le son des Lehmanns Brothers, impossible de rester assis sur son siège ! Leur groove fusionne des accords de jazz avec des éléments de hip-hop, de neo-souls et de house.

Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre une interprétation contemporaine du jazz, de funk et d’afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai, The Roots ou encore A Tribe Called Quest.

Pour T. McLendon d’Afropunk « Lehmanns Brothers, c’est la garantie d’avoir du soleil plein les enceintes et une ligne de basse mortelle pour vous faire bouger ».

Leurs concerts sont exaltants, une décharge de joie et d’énergie positive.

Ouvert à tous, gratuit.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par