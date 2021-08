Concert – Erquy Ephémer : CAMALEON Y SU PARAFERNALIA Erquy, 25 août 2021, Erquy.

Concert – Erquy Ephémer : CAMALEON Y SU PARAFERNALIA 2021-08-25 – 2021-08-25 Derrière la Halle 8 Rue du 19 Mars 1962

Erquy Côtes d’Armor

Du rythme et du chant, de la mélodie et des percussions, de l’harmonie à l’unisson, ce caméléon aime bien s’habiller en différents folklores et styles.

De la Salsa au Joropo (musique colombo-vénézuélienne), de la Cumbia à la musique cubaine, de la distortion à l’acoustique…

Camaleon y su Parafernalia garde ça et bien plus de secrets sonores !

Ouvert à tous, gratuit.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par