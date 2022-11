Concert : Eric Slabiak & Josef Josef Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

2023-01-06 – 2023-01-06

Yonne 10 10 EUR « Après 25 années de tournées, 1800 concerts sur les 5 continents, 5 albums, Eric Slabiak, fondateur du groupe Les Yeux Noirs, commence en 2019 une aventure musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe de 5 musiciens.

Leur premier disque, enregistré chez Buda Musique, est sorti à l’automne. Des compositions originales et des mélodies traditionnelles, des chansons yiddish et tsiganes mêlées à des sonorités actuelles. Un voyage dans les Balkans et l’Europe de l’Est, au coeur des cultures musicales juives et roms ». Valérie Zenatti « Toujours inventif et virtuose, le groupe fait une nouvelle relecture des répertoires yiddish et tzigane ». Le Monde Durée : 1h20

Tarif plein : Fauteuil : 28€ / Loge : 26€ / Balcon : 24€

Tarif réduit : Fauteuil : 24€ / Loge : 22€ / Balcon : 20€

10€ pour les étudiants de moins de 25 ans +33 3 86 83 81 00 https://www.theatre-sens.fr/ Théâtre municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Sens

