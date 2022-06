Concert Eric Luter et ses amis Ambazac Ambazac Catégories d’évènement: 87240

87240 Ambazac Dimanche 12 juin, 17h, la Grange aux Moines à Ambazac. Tarif : 17€, 12€ adhérents et étudiants, gratuit -12 ans. Infos et réservations sur le site : https://lagrangeauxmoines87.com/ ou par e-mail : lagrangeauxmoines@gmail.com Promenade à Saint Germain, parcourant des standards du jazz swing et de la bossa nova. Eric Luter : Trompette et chant. Patrick Vanhee : sax, clarinette et flûte. Nicolas Ferreira : contrebasse. Jacques Levy-Frebault : piano et Jean-Pierre Joffres : batterie. Dimanche 12 juin, 17h, la Grange aux Moines à Ambazac. Tarif : 17€, 12€ adhérents et étudiants, gratuit -12 ans. Infos et réservations sur le site : https://lagrangeauxmoines87.com/ ou par e-mail : lagrangeauxmoines@gmail.com Ambazac

