Concert – Eric Frasiak Janzé, 2 avril 2022, Janzé.

Concert – Eric Frasiak Janzé

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 22:30:00

Janzé Ille-et-Vilaine Janzé

Chanson Française en duo piano.

FRASIAK a bourlingué et ça s’entend dans ses compositions. (Plus de 600 concerts).

Originaire de Lorraine, fort de 9 albums cet auteur compositeur interprète authentique et attachant, parcourt les routes de la chanson française de sa poésie rebelle depuis de nombreuses années. Ses chansons joliment inspirées, portent un regard tour à tour amusé, tendre, révolté, mordant et lucide sur le monde qui l’entoure.

Ses concerts sont toujours un vrai moment de bonheur et de complicité.

Eric Frasiak : chant, guitares acoustiques – Benoît Dangien : piano, chœurs

En première partie : “Les abeilles aussi” – Duo Rennais

maud-simon@live.fr +33 2 99 47 69 21

Janzé

