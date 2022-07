Concert Eric Frasiak en duo piano par l’association Chapeau Bas Saint-Philippe-du-Seignal, 22 octobre 2022, Saint-Philippe-du-Seignal.

Concert Eric Frasiak en duo piano par l’association Chapeau Bas

Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal Gironde OT du Pays Foyen

2022-10-22 20:30:00 – 2022-10-22

Saint-Philippe-du-Seignal

Gironde

Saint-Philippe-du-Seignal

14 14 EUR Frasiak s’inspire de la vie pour se raconter en chansons. C’est un homme de cœur, il dit des choses vraies, celles qui touchent et emportent le public d’emblée. Son credo de révolte, de poésie, d’humour et d’émotion, nous conte toute l’histoire humaine, à nous mouiller les yeux ! Un concert de Frasiak est musicalement très inspiré sans jamais nuire à la finesse des textes ! On en redemande et personne ne se plaindra de sa générosité. Dans cette formule acoustique, il est superbement accompagné par son complice Benoît DANGIEN au piano.

Frasiak s’inspire de la vie pour se raconter en chansons. C’est un homme de cœur, il dit des choses vraies, celles qui touchent et emportent le public d’emblée. Son credo de révolte, de poésie, d’humour et d’émotion, nous conte toute l’histoire humaine, à nous mouiller les yeux ! Un concert de Frasiak est musicalement très inspiré sans jamais nuire à la finesse des textes ! On en redemande et personne ne se plaindra de sa générosité. Dans cette formule acoustique, il est superbement accompagné par son complice Benoît DANGIEN au piano.

Frasiak s’inspire de la vie pour se raconter en chansons. C’est un homme de cœur, il dit des choses vraies, celles qui touchent et emportent le public d’emblée. Son credo de révolte, de poésie, d’humour et d’émotion, nous conte toute l’histoire humaine, à nous mouiller les yeux ! Un concert de Frasiak est musicalement très inspiré sans jamais nuire à la finesse des textes ! On en redemande et personne ne se plaindra de sa générosité. Dans cette formule acoustique, il est superbement accompagné par son complice Benoît DANGIEN au piano.

Mairie de Saint-Philippe-du-Seignal

Saint-Philippe-du-Seignal

dernière mise à jour : 2022-06-29 par OT du Pays Foyen