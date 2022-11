CONCERT ERIC CLAPTON – FESTIVAL DE L’AVENT Diebling Diebling Catégories d’évènement: DIEBLING

Moselle

CONCERT ERIC CLAPTON – FESTIVAL DE L'AVENT Diebling, 3 décembre 2022, Diebling.

Clos des Arts Unnamed Road Diebling Moselle

2022-12-03 21:00:00

Unnamed Road Clos des Arts

Diebling

Moselle Diebling Concert Eric Clapton Tribute :reprise des chansons bien connues de l’œuvre d’Eric Clapton jusqu’à ses plus récentes. Le groupe de six musiciens et de deux choristes jouit d’une belle expérience musicale professionnelle qui lui a valu, en 2019, le 37e prix Rock & Pop en Allemagne. +33 3 72 36 22 22 Unnamed Road Clos des Arts Diebling

