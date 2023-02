Concert Erased By Thought : Gina été Thann Thann Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Thann EUR Une intimité à couper le souffle, une pensée politique ainsi qu’une musique aussi élaborée que dense et intuitive. La musicienne zurichoise Gina Été combine ce que beaucoup n’auraient pas osé imaginer : une musique pop minutieusement sculptée et une prise de position. Gina ne cesse de surprendre l’auditeur avec la force émotionnelle de sa musique. Parfois rauque, parfois subtile, sa voix nous transporte. Sur scène, avec son groupe et accompagnée de jeunes musiciens amateurs du territoire, elle nous ouvre les portes vers des univers propres et incroyables, donnant à réfléchir. Une intimité à couper le souffle, une pensée politique, une musique élaborée et dense : la musicienne Gina Été combine ce que beaucoup n’auraient pas osé imaginer : musique pop et prise de position. Thann

