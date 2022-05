Concert : ERA

Concert : ERA, 26 novembre 2022, . Concert : ERA

2022-11-26 20:00:00 – 2022-11-26 ERA, le légendaire groupe de musique des années 2000, marque son retour avec un somptueux spectacle extraordinaire. Un véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Levi et ses 30 chanteurs et musiciens. 20 ans après le succès de son premier album, ERA vous fera vivre un merveilleux spectacle, qui vous plongera dans un univers fascinant du groupe où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval / héroic fantasy éblouissant. ERA, c’est plus de 12 millions d’albums vendus à travers le monde, un groupe qui n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. Ce concert est l’opportunité de vivre un incomparable instant musical à Reims. Places disponibles dans les nombreuses billetteries en ligne et points de vente concernés. dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville