Concert – Eon Saint-Brieuc, 27 avril 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Eon La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-04-27 20:00:00 – 2022-04-27 21:00:00 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

L’origine du monde

Rayonnants bien au-delà des Côtes-d’Armor, les douze chanteurs de Mélisme(s) poursuivent sous la direction de Gildas Pungier leur exploration de la musique contemporaine.

Le chœur de chambre interprète ici un programme de huit pièces imaginé à son intention par Olivier Mellano, compositeur singulier et musicien issu de la scène rock.

Éon – l’être et la vie, comme le définit l’auteur – mélange avec subtilité l’esthétique de musiques anciennes ou baroques, et contemporaines au service de la voix, vibrante et éclatante. Lorsque Olivier Mellano se joint à l’ensemble, s’instaure un dialogue insolite d’où jaillissent une énergie et une émotion pures.

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

