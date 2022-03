Concert Éole, maître du souffle Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Concert Éole, maître du souffle
6 mai 2022
Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars

2022-05-06

Thouars Deux-Sèvres Thouars EUR Les classes de flûtes de Thouars et de Parthenay, ainsi que le chœur d’enfants et des jeunes élèves chanteurs du conservatoire Tyndo vous proposent leur concert le vendredi 6 mai à 20h30 au Conservatoire Tyndo. Tout au long de cette soirée, vous pourrez entendre plusieurs esthétiques allant de la musique de la Renaissance à des musiques de Disney en passant par un extrait d’opéra pour enfants. Tout au long de cette soirée, vous pourrez entendre plusieurs esthétiques allant de la musique de la Renaissance à des musiques de Disney en passant par un extrait d’opéra pour enfants. +33 5 49 66 17 65 Les classes de flûtes de Thouars et de Parthenay, ainsi que le chœur d’enfants et des jeunes élèves chanteurs du conservatoire Tyndo vous proposent leur concert le vendredi 6 mai à 20h30 au Conservatoire Tyndo. Tout au long de cette soirée, vous pourrez entendre plusieurs esthétiques allant de la musique de la Renaissance à des musiques de Disney en passant par un extrait d’opéra pour enfants. Conservatoire Tyndo

