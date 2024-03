CONCERT EOLE DUB LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 11 mai 2024.

CONCERT EOLE DUB LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musique live Didgeridoo Electro Dub

Plus de 20 ans après l’explosion du Live Dub en France, de nombreux groupes et artistes perpétuent cette tradition et le duo Éole Dub en fait assurément partie.

Influencé par les pionniers du genre que sont High Tone ou encore Brain Damage, Guillem crée le projet Éole Dub en 2016 en y incorporant le didgeridoo. Passionné par cet instrument aborigène, il le fabrique lui-même en travaillant la matière première des troncs d’eucalyptus, d’olivier et de genévrier qu’il récolte dans les forêts incendiées des Pyrénées Orientales.

En mai 2018, lors d’un tremplin musical à Perpignan, il rencontre Jasmin, bassiste émérite au background rock et métal, tombé en amour pour le dub en écoutant Zenzile, Kaly Live Dub ou encore Ezekiel, avec qui il débute alors une collaboration à durée indéterminée…

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:00:00

fin : 2024-05-11

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

L’événement CONCERT EOLE DUB Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE