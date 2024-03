Concert Entrons dans la danse ! Conservatoire Pau Béarn Pyrénées Pau, lundi 11 mars 2024.

Premier concert de l’antenne Béarn de l’association Musique et Partage. Au début du concert Musique et Partage en Béarn présentation en

images, le projet, les partenariats avec d’autres associations béarnaises.

Francesco DURANTE (1684-1755) Danza, danza

Monique Fages soprano, Claudine Renou-Fages piano

Robert SCHUMANN (1810-1856). Arabesque.

Marc Philipon, piano.

Benjamin BRITTEN (1913-1976). 5 chants populaires (Oliver Cromwell. The trees they

grow so high. O can ye sew cushions. O the sight entrancing. Sweet Polly Oliver).

Monique Fages, soprano. Claudine Renou-Fages, piano.

Anton DVORAK (1841-1904). Légende n° 6. Danses slaves op. 72 n°2, op. 46 n°2.

Elisabeth Musset, Claudine Renou-Fages, piano à 4 mains.

Charles KOECHLIN (1867-1950). Si tu le veux.

Marie-Aimée Etchegorry, soprano. Elisabeth Musset, piano.

Début : 2024-03-11 20:00:00

Conservatoire Pau Béarn Pyrénées 2 Rue des Réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueetpartagebearn@gmail.com

