Concert Entrez dans la danse Bussy-le-Grand, 17 juillet 2022, Bussy-le-Grand.

Concert Entrez dans la danse

12 Rue du Château Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Côte-d’Or Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

2022-07-17 – 2022-07-17

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand

Côte-d’Or

Bussy-le-Grand

14 14 EUR La harpiste Agnès Peytour vous propose un voyage musical sur le thème de la danse à travers trois siècles de musique dans les salons du château. Cette musicienne de talent aime faire sortir la harpe des salles de concert et n’hésite pas à se produire dans des lieux insolites ou dans des lieux chargés d’histoire.

Dans la demeure du flamboyant comte Roger de Bussy-Rabutin, Agnès Peytour et son récital Entrez dans la danse ! vous offriront un programme mêlant pièces originales et transcriptions choisies, afin de mettre en valeur les couleurs, les effets sonores, les audaces et la virtuosité propres à la harpe.

La harpiste satisfera également la curiosité des mélomanes comme celle des néophytes grâce aux commentaires et aux anecdotes qui agrémenteront les œuvres interprétées.

chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-06-20 par