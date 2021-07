Massingy-lès-Vitteaux Massingy-lès-Vitteaux Côte-d'Or, Massingy-lès-Vitteaux Concert : Entre mythe et conte : voyage au royaume d’Hadès Massingy-lès-Vitteaux Massingy-lès-Vitteaux Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Massingy-lès-Vitteaux

Concert : Entre mythe et conte : voyage au royaume d’Hadès Massingy-lès-Vitteaux, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Massingy-lès-Vitteaux. Concert : Entre mythe et conte : voyage au royaume d’Hadès 2021-07-30 – 2021-07-30 Lieu-dit Ferme de Roche d’Hy La Roche d’Hys – Domaines des arts

Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or Massingy-lès-Vitteaux Entre mythe et conte : voyage au royaume d’Hadès

Armelle Verguet, saxophone / Loïc Sagot, danseur La mythologie grecque est une source d’inspiration inépuisable, elle est présente depuis des siècles dans la littérature, le théâtre, l’opéra mais aussi la peinture, la céramique et la sculpture. C’est l’univers du mythe d’Orphée et Eurydice qui s’impose à nous. Texte, danse, acrobatie, saxophone, enregistrements.. c’est par l’alliance de tout cela que nous tentons de recréer la poésie qui se dégage de cette légende.

Juste un danseur et une musicienne, des chorégraphies et des compositions musicales arrangées autour du texte, pour vous inviter à vous plonger un moment dans cet univers si inspirant. circ.concerts@gmail.com Entre mythe et conte : voyage au royaume d’Hadès

Lieu Massingy-lès-Vitteaux
Adresse Lieu-dit Ferme de Roche d'Hy La Roche d'Hys - Domaines des arts