CONCERT ENTRE DEUX La Bresse La Bresse Catégories d’Évènement: La Bresse

Vosges

CONCERT ENTRE DEUX La Bresse, 4 février 2023, La Bresse . CONCERT ENTRE DEUX Eglise rue de l’église La Bresse Vosges rue de l’église Eglise

2023-02-04 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-04 23:00:00 23:00:00

rue de l’église Eglise

La Bresse

Vosges Venez assister au concert « Entre deux », de l’ensemble vocal NOCTUEL, sous la direction d’Agnès Vuillemin. Entrée libre, au plateau. https://www.labresse.net/concert-entre-deux-noctuel-776004913.html rue de l’église Eglise La Bresse

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse La Bresse Vosges rue de l'église Eglise Ville La Bresse lieuville rue de l'église Eglise La Bresse Departement Vosges

La Bresse La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

CONCERT ENTRE DEUX La Bresse 2023-02-04 was last modified: by CONCERT ENTRE DEUX La Bresse La Bresse 4 février 2023 Eglise rue de l'église La Bresse Vosges La Bresse Vosges

La Bresse Vosges