CONCERT ENSEMBLE VOCAL TUTTI Montpellier, samedi 23 mars 2024.

CONCERT ENSEMBLE VOCAL TUTTI Montpellier Hérault

Pour ses concerts de l’année 2024, l’Ensemble vocal Tutti propose un programme ambitieux de redécouverte d’œuvres rares du répertoire sacré du XIXe siècle.

Créé le 1er janvier 1840, le Psaume 114 de Mendelssohn exige un double chœur pour exprimer au divin l’émotion d’un peuple délivré. Sans aucun solo et mobilisant pleinement les ressources chorales, cet ouvrage exigeant et rarement donné en France est à la fois un défi pour notre ensemble et l’occasion idéale d’en révéler la grande musicalité.

Plus inédit encore, le Stabat Mater de Gounod installe un sentiment sacré avec immédiateté. Composé en 1867 sur un texte français, il mise sur la langue vernaculaire pour adresser son message d’une candeur bouleversante, tout en déployant des couleurs harmoniques hautement expressives.

Récemment redécouvert par la musicologie, le Requiem de Puccini complète ce programme de raretés. Créé en janvier 1905 pour les célébrations du quatrième anniversaire de la disparition de Verdi, il allie modestie de la forme et intensité de l’émotion. Le chœur s’y exprime dans une sobriété baignée de lumière à laquelle répondra un violon solo, spécialement invité pour ce programme.

Au programme :

Domine non secundum César Franck (1822-1890)

Elegischer Gesang Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Opferlied Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Psaume 114 Felix Mendelssohn (1809-1847)

Pater noster Charles Gounod (1818-1893)

Stabat Mater Charles Gounod (1818-1893)

Salve Regina Antoine Miannay (1988-)

Requiem Giacomo Puccini (1858-1924)

Geistliches Lied Johannes Brahms (1833-1897)

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

11 Rue des Étuves

Montpellier 34000 Hérault Occitanie tutti.vocal.montp@gmail.com

