Herault Ne manquez pas le concert de l’Ensemble vocal Tutti au Couvent des Dominicains de Montpellier ! Au programme:

Claudio Montervedi – Beatus Vir

Joseph Haydn – Missa Brevis/ Sancti Joannis de Deo

Charles Gounod – Requiem en ut majeur La pièce centrale est le Requiem en ut majeur de Gounod, très belle et émouvante œuvre-testament du compositeur et qui préfigure la douceur de Fauré et l’harmonie de Poulenc. A l’opposé du style d’écriture plutôt austère des Sept paroles du Christ sur la croix du même compositeur, montées par l’ensemble vocal voici 2 ans, le Requiem est du “pur” Gounod, théâtral et mélodieux. La Missa brevis Sancti Joannis de Deo de Joseph Haydn et le Beatus Vir de Claudio Monteverdi complètent ce nouveau programme. L’entrée est libre Ne manquez pas le concert de l’Ensemble vocal Tutti au Couvent des Dominicains de Montpellier ! tutti.vocal.montp@gmail.com Montpellier

