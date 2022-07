Concert Ensemble vocal TALEA – Contrastes et lumières Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Finistère L’ensemble vocal Talea vous invite à assister à son concert « Contraste et lumière », musique baroque et contemporaine, a cappella ou accompagné à l’orgue. Au programme, Sestina de Claudio Monterverdi, le livre VI des madrigaux, ainsi que des œuvres sacrées d’Ola Gjeilo, compositeur né en 1978.

Direction : Pierre-Emmanuel CLAIR

Orgue : Christian RICHÉ

