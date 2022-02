Concert : Ensemble Vocal Renaissance Le Havre, 20 mai 2022, Le Havre.

Concert : Ensemble Vocal Renaissance Le Havre

2022-05-20 – 2022-05-20

Le Havre Seine-Maritime

L’Ensemble Vocal Renaissance, composé d’un chœur mixte de 80 personnes, promeut un répertoire baroque et classique.

Remis à l’honneur depuis peu, le « Requiem en ut m » de Michael Haydn, jeune frère de Joseph Haydn, a en effet révélé des similitudes troublantes avec celui de Mozart, écrit vingt ans plus tard et inachevé. Cette messe pour les défunts, profondément inspirée et expressive, est un véritable chef-d’œuvre qui met en lumière le génie méconnu de Michael Haydn. Après l’évocation poignante de la mort, le « Regina coeli » composé par le jeune Mozart pour Pâques, célébration de la résurrection du Christ, sonne comme un explosion de joie.

Date : le vendredi 20 mai à 20h30.

Lieu : Cathédrale Notre-Dame

Durée : 1h10

Tarif : 18€

Réservation à Musique Océane, 93, rue de Paris 76600 Le Havre – 02.77.00.05.72

