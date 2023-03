Concert Ensemble Vocal Loiret’S Singers, 12 mars 2023, Poilly-lez-Gien Poilly-lez-Gien.

Concert Ensemble Vocal Loiret’S Singers

Eglise Poilly-lez-Gien Loiret

2023-03-12 16:00:00 – 2023-03-12

Poilly-lez-Gien

Loiret

Poilly-lez-Gien

L’ensemble vocal « Loiret’s Singers » se compose de chanteuses et chanteurs lyriques qui outre le fait d’être tous originaires et habitants du Loiret (notamment du Giennois), ont également en commun leur rencontre et travail vocal avec leur directrice artistique Julie Cassia Cavalcante, l’ensemble vocal « Loiret’s Singers » s’est constitué au fil d’échanges musicaux : en mai 2017, les « Loiret’s Singers » et le Chœur de Chambre de Campina Grande (Brésil) ont eu l’immense joie d’interpréter la Missa de Alcaçus de Danilo Guanais, sous la direction de Vladimir Silva, sur la scène mythique du Carnegie Hall à New York (USA).Aujourd’hui les « Loiret’s Singers » vous présentent un répertoire original et riche de leurs expériences, mêlant à la fois, musique sacrée, gospel, chants brésiliens,français

‍ Concert Ensemble vocal Loiret’s Singers

Dimanche 12 mars – 16h

Eglise de Poilly lez Gien

Laissez-vous emporter par la merveilleuse alchimie vocale et l’émotion partagée des « Loiret’s Singers » !

Source : Loiret’s Singers

loiretssingers@gmail.com +33 6 83 37 71 42

Poilly-les-Gien

Poilly-lez-Gien

dernière mise à jour : 2023-03-02 par