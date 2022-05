Concert Ensemble vocal Damona

Concert Ensemble vocal Damona, 21 septembre 2022, . Concert Ensemble vocal Damona

2022-09-21 21:00:00 – 2022-09-21 L’ensemble vocal Damona est formé de 2 chanteuses Sylvia Miranda soprano et Anne Burgaud alto accompagnées au piano par Alina Barrouillet.

Leur répertoire est varié avec des pièces sacrées comme le « Stabat Mater de Pergolèse » ou des extraits de la « Petite Messe solennelle de Rossini » ou encore des « Ave Maria » et « Ave Verum », mais également des airs solos et duos « extraits d’opéra ». dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville