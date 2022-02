Concert ensemble vocal classique et ensemble à cordes Eglise St Denys Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Eglise St Denys, le samedi 9 avril à 20:00

Concert de musique classique, sous la direction de Gilles Harle et Célia Bocquel, venez assister dans un cadre exceptionnel à un concert de l’ensemble à cordes et l’ensemble vocal du Conservatoire d’Arnouville, le samedi 9 avril à 20h à l’Eglise St Denys

Entrée libre avec passe sanitaire

Eglise St Denys 2 rue du Ratelier 95400 Arnouville

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T23:00:00

