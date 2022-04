Concert Ensemble Vocal Choréa d’Ys Porspoder, 3 juillet 2022, Porspoder.

Concert Ensemble Vocal Choréa d’Ys Porspoder

2022-07-03 17:30:00 – 2022-07-03 19:30:00

Porspoder Finistère Porspoder

Choréa d’Ys se produira pour la 5ème année consécutive à l’église Saint-Budoc où nous avons pu apprécier, les années précédentes, un excellent accueil du public, composé de personnes habitant Porspoder en permanence et d’estivants. Le site, le caractère sacré du lieu et sa qualité architecturale cadrent bien avec le répertoire que nous entendons interpréter. Pour le bonheur de tous, mélomanes et néophytes. Ainsi des extraits de la messe de Thomas Luis de Victoria forgeront la clé de voute de ce concert. Le chœur entonnera des airs ukrainiens en solidarité avec ce pays qui doit affronter tant de souffrances.

j-t.leost@orange.fr +33 6 59 79 12 43 http://choreadys.org/

Porspoder

dernière mise à jour : 2022-04-20 par