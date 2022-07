Concert ensemble vocal – Arcana Cantar! Arcachon, 12 juillet 2022, Arcachon.

Concert ensemble vocal – Arcana Cantar!

Avenue Louis Garros Arcachon Gironde

2022-07-12 21:00:00 – 2022-07-12

Arcachon

Gironde

Fêtez le début de l’été avec le Groupe Vocal ARCANA !

¡Cantar!

Un programme détendu et de qualité accompagné au piano, où Gounod et Purcell côtoient des pièces plus légères (La cigale et la fourmi, The Rose, …) et des mélodies étrangères (an Irish blessing, ¡Cantar!, …).

Arcana sera accompagné au piano par Anne Polombo, sous la direction de Philippe Douenne.

+33 6 07 02 56 32

Arcachon

