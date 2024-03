Concert ensemble vocal Aliénor Temple protestant Bergerac, samedi 6 avril 2024.

Paul-Marcel Nardi et les 30 chanteuses d’ALIÉNOR proposent un concert inédit fait de tableaux musicaux successifs, aux atmosphères contrastées et aux titres intrigants Mystère et douceur, Composer pour exister, Nuit du monde et monde de la nuit, Et danser !

surprises, d’énergie et d’humour !

Concert de printemps Du baroque au swing

Plein tarif 15 euros

Demi-tarif 7,50 euros (13-18 ans, sans emploi, étudiants)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Prévente 12 euros (contact 05 53 24 00 98 ou 06 70 89 72 49)

site http://alienor-chorale.fr/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Temple protestant Place du Docteur André Cayla

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

