Concert Ensemble Variances : Salle Cortot Salle Cortot Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant

De 5 à 20 euros.

Variances en fête le 28 mars à la Salle Cortot !

Une soirée pour deux évènements : nouvel album et concert

19h : avant-première de la sortie de l’album Sangata chez Klarthe Records

(Entrée ENM, 114 bis Boulevard Malesherbes, 75017 Paris)

Dédicaces, intermède musical et gourmandises indiennes

Informations sur l’album Sangata : http://www.ensemblevariances.com/…/discogr…/2334-sangata

20h : concert Miroirs

(Entrée salle Cortot, 78 rue Cardinet, 75017 Paris)

Concert annuel dans le cadre de la residence de l’Ensemble Variances à l’ENM

Avec la participation exceptionnelle de Rishab Prasanna

Informations sur le concert Miroirs :

http://www.ensemblevariances.com/…/2279-28-mars-2024

En partenariat avec la Salle Cortot et l’École Normale de Musique de Paris.

Avec

le soutien de la SACEM – Copie Privée, de la Fondation Francis et Mica

Salabert, de la SPEDIDAM, de la Maison de la Musique Contemporaine, du

Conservatoire de Nice, du Centre National de la Musique et de Klarthe

Records.

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017

Contact : http://www.ensemblevariances.com/fr/agenda/agenda/163-2024a/2336-variances-en-fete +33643944931 communication@ensemblevariances.com https://www.facebook.com/ensemble.variances/ https://www.facebook.com/ensemble.variances/ https://www.helloasso.com/associations/ensemble-variances/evenements/concert-miroirs-de-l-ensemble-variances

Christophe Caffier