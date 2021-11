Concert : Ensemble Troïka Monswiller, 25 novembre 2021, Monswiller.

Concert : Ensemble Troïka Monswiller

2021-11-25 – 2021-11-25

Monswiller 67700

EUR L’Ensemble TROÏKA est aujourd’hui en France l’un des plus prestigieux spectacles en matière de danses, musiques et chants Russes et Slaves.

Placement libre, ouverture des portes à 19 h 30

+33 3 88 91 80 47

Monswiller

