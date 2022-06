Concert – Ensemble « Traversées » Vanxains Vanxains Catégories d’évènement: Dordogne

Vanxains

Concert – Ensemble « Traversées » Vanxains, 19 août 2022, Vanxains. Concert – Ensemble « Traversées »

Eglise Vanxains Dordogne

2022-08-19 20:30:00 – 2022-07-05 Vanxains

« Ensemble » Traversées » – Flûte, harpe et orgue avec Mesdames Myriam et Maïa Darme, Monsieur Philippe Bezkorowajny plébiscité depuis sa venue en l'Église Romane en 2019, avec cette fois un programme autour des « Ave Maria ». L'occasion de réentendre les « Ave Maria » de Bach, Gounod, Schubert, Caccini, Piazzola, Haydn ou Mascagni, mais aussi de découvrir de superbes prières traditionnelles ou signées de Braun, Guilain, Haydn, Waud.. Réservation conseillée. Entrée 15 € – gratuit Enfants Concert « Ensemble » Traversées » – Flûte, harpe et orgue – Réservation conseillée. Entrée 15 € – gratuit Enfants +33 6 61 21 88 39

