Depuis 29 ans, Voix et Route Romane, festival de musique médiévale, propose à la fin de l'été, un étonnant voyage à travers les musiques du Moyen Âge, dans le cadre prestigieux des principaux édifices de la Route Romane d'Alsace. Dirigé depuis sa création en 2006 par l'organettiste Guillermo Pérez, l'ensemble Tasto Solo se consacre aux répertoires les plus raffinés de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Tasto Solo fait de chaque concert une performance unique en soignant minutieusement tous les détails de ses prestations artistiques : la mise en scène, le rythme dramaturgique, l'improvisation entre les artistes. Réservation conseillée par téléphone, mail ou en ligne Dans le cadre du Festival Voix et Route Romane, l'ensemble Tasto Solo vous propose un concert exclusif aux musiques vocales du Moyen Âge.

