Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne CONCERT : ENSEMBLE STRADIVARIA Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

CONCERT : ENSEMBLE STRADIVARIA Château-Gontier-sur-Mayenne, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne. CONCERT : ENSEMBLE STRADIVARIA 2021-07-18 17:30:00 – 2021-07-18 18:45:00 Château-Gontier 4 bis rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne L’Ensemble Baroque Stradivaria se produira dans le magnifique cadre du Pôle Culturel Les Ursulines à Château-Gontier le dimanche 18 juillet à 17h30.

Fondé en 1987 à Nantes, l’ensemble Stradivaria est une formation reconnue de la musique baroque. Jouant sur des instruments anciens, il est célébré dans le monde entier pour son excellence musicale, tant sur disque que sur scène, où il transmet avec fougue sa passion pour le baroque à des spectateurs de tous horizons. Sous la direction de Daniel Cuiller, 19 musiciens interpréteront un programme « Entre Terre et Mer » :

– Georg Friedrich Haendel, « Water Music » – Suite en fa Majeur

– Jean-Féry Rebel, « Les Elémens » : La Terre et l’Eau, Le Feu ; L’air, Caprice, Air pour l’Amour.

– François Francoeur, « Symphonies pour le mariage du Comte d’Artois » – Chaconne de Mr Berton Concert gratuit sur réservation (jauge limitée) auprès de l’office de tourisme au 02 43 70 42 74 le dimanche 18 juillet, concert de L’Ensemble Stadivaria dans le cadre du festival Loire et Océan. +33 2 43 09 55 97 L’Ensemble Baroque Stradivaria se produira dans le magnifique cadre du Pôle Culturel Les Ursulines à Château-Gontier le dimanche 18 juillet à 17h30.

Fondé en 1987 à Nantes, l’ensemble Stradivaria est une formation reconnue de la musique baroque. Jouant sur des instruments anciens, il est célébré dans le monde entier pour son excellence musicale, tant sur disque que sur scène, où il transmet avec fougue sa passion pour le baroque à des spectateurs de tous horizons. Sous la direction de Daniel Cuiller, 19 musiciens interpréteront un programme « Entre Terre et Mer » :

– Georg Friedrich Haendel, « Water Music » – Suite en fa Majeur

– Jean-Féry Rebel, « Les Elémens » : La Terre et l’Eau, Le Feu ; L’air, Caprice, Air pour l’Amour.

– François Francoeur, « Symphonies pour le mariage du Comte d’Artois » – Chaconne de Mr Berton Concert gratuit sur réservation (jauge limitée) auprès de l’office de tourisme au 02 43 70 42 74 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Château-Gontier 4 bis rue Horeau Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville 47.82841#-0.69708