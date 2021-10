Concert : Ensemble Sarvestan | Musique persane Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 3 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 3 juin 2022

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris)

Nasim SIABI (Dayereh et Chant)

Née en 1979 à Téhéran en Iran, Nasim SIABI est attirée par la musique dès son enfance et a appris le chant persan auprès des maîtres de chant comme Hatam ASKARI FARAHANI, Hossein OMOUMI, Dariush PIRNIAKAN, Mohamad Reza SHAJARIAN et Arshad TAHMASBI. Elle a enregistré plusieurs albums tels que : « Segah-Afshari », « Avaye Dooste », « Navaye Kohan » et « Avaz dar Sayeh ». Elle s’est produite lors de nombreux concerts en Europe et a gagné en 2019 le prix des finalistes de la catégorie interprétation au festival de musique Agha Khan à Lisbonne, au Portugal. Elle est titulaire d’un master en littérature persane.

Peyman NADIMI (Târ et Chant)

Né à Kermanshah en Iran, Peyman NADIMI a commencé à apprendre la musique persane très jeune auprès des maîtres Noureddin RAZAVI SARVESTANI, Hossein OMOUMI, Dariush PIRNIAKAN et Arshad TAHMASBI. À côté de ses activités musicales (concert et l’enseignement de chant traditionnel persan), il donne des conférences-concerts et fait des recherches sur la discographie de la musique iranienne. Il exerce en parallèle le métier d’avocat à Téhéran.

Ava AYOUBI (Târ basse)

Née en 1978, formée à l’école de musique et diplômée de la faculté des Arts de Téhéran, elle a étudié le târ auprès de Behrooz HEMATI. Elle joue également de l’oud et du târ basse. Elle a collaboré avec divers ensembles musicaux comme l’orchestre national (sous la direction du chef d’orchestre Farhad FAKHREDINI), Seda va Sima, Simorgh, Pardis, Khonia, Avaye Sahra. Elle s’est produite lors de nombreux concerts en Iran et en Europe.

Houman ROUMI (Kamânche)

Né en 1977, à Khoram Abbad en Iran, diplômé de la faculté des Arts, Houman ROUMI a commencé à jouer le Kamânche sous la tutelle de grands musiciens Tels que Ahmad MARAHEMI, Hadi MONTAZERI, Ali Akbar SHEKARCHI et Keihan KALHOR. Il a donné plusieurs concerts aussi bien en solo qu’avec divers ensembles musicaux dans différents pays. En 2005, il a créé l’ensemble de Mahtab avec une de ses collaboratrices (Vesal ARAB ZADEH), ce qui leur a permis de participer à plusieurs festivals en Iran et à l’étranger. Il a participé à l’enregistrement de plusieurs albums. Il est actuellement enseignant à l’université de Shiraz et l’école de musique de Téhéran.

Fariborz KIAN NEJAD (Tombak)

Né à Damghan en Iran, Fariborz KIAN NEJAD a commencé à jouer le Tombak, en autodidacte, puis il a appris à jouer le Daf auprès du maître Bijan KAMKAR. Il a étudié plus tard auprès des grands musiciens de Tombark comme Jamshid MOHEBI et Navid AFGHAH. Il a créé l’ensemble Nava à Londres pour promouvoir la musique traditionnelle et folklorique de l’Iran.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

