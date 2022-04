Concert – Ensemble romantique de Bretagne Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Concert – Ensemble romantique de Bretagne Île-Tudy, 24 avril 2022, Île-Tudy. Concert – Ensemble romantique de Bretagne Église Saint-Tudy Rue de l’Église Île-Tudy

2022-04-24 16:00:00 – 2022-04-24 17:30:00 Église Saint-Tudy Rue de l’Église

Ensemble dirigé par Laure Juillard. Musiques de Edvard Grieg, compositeur Norvégien – Gustav Holst, compositeur Anglais – Ottorino Respighi, compositeur Italien musicalile@gmail.com +33 6 23 03 96 28

