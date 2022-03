CONCERT ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

CONCERT ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE Lunéville, 6 mars 2022, Lunéville. CONCERT ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville

2022-03-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-06 17:30:00 17:30:00 Place de la 2ème DC Chapelle du Château

Lunéville Meurthe-et-Moselle 15 EUR En 2017, à l’occasion du festival de Musique ancienne de Timisoara, en Roumanie, Robin Pharo crée officiellement l’ensemble Près de votre oreille. Par son étrangeté et sa poésie, il s’est imposé comme l’identité singulière d’un jeune ensemble, à l’initiative de projets atypiques. Dans la construction de ses programmes, l’ensemble souhaite rechercher une dramaturgie forte, parfois méditative, capable de relier le spectateur à un univers sensoriel puissant. Au programme : Robert Jones, John Dowland et Tobias Hume. Tarif plein : 15€/ Tarif réduit : 12€,/ Tarif spécial : 8€/ Tarif famille : 8€ par personne. chateauluneville@departement54.fr +33 3 83 76 23 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Château de Lunéville

Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Place de la 2ème DC Chapelle du Château Ville Lunéville lieuville Place de la 2ème DC Chapelle du Château Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

CONCERT ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE Lunéville 2022-03-06 was last modified: by CONCERT ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE Lunéville Lunéville 6 mars 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle