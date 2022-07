CONCERT « ENSEMBLE PETIT TITAN DE BARDOU »

Concert à 20h30 au Château- Abbaye de Cassan « Ensemble Petit Titan de Bardou ». Gustav Mahler, symphonie n°1 en ré majeur dite « Titan » arrangée pour Orchestre de Chambre par Klaus Simon . Tarif concert : 15€/ tarif réduit 12€ (moins de 12 ans). Restauration à 19h30 avant le concert dans la cour du Château concoctée par La Bartassière : 17€. Sur réservation.

