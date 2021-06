Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard, Pont-Saint-Esprit Concert : Ensemble Mora Vocis Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

Concert : Ensemble Mora Vocis 2021-08-01 – 2021-08-01 Maison des Chevaliers – Musée d'Art Sacré du Gazrd 2, rue St Jacques

Pont-Saint-Esprit Gard Maison des Chevaliers – Musée d’Art Sacré du Gazrd Pont-Saint-Esprit Gard Pont-Saint-Esprit Dans le cadre du Festival des Chapelles, le musée d’art sacré du Gard est heureux d’accueillir le concert de restitution du stage de chant médiéval proposé par l’ensemble féminin Mora Vocis, dirigé par Els Janssens-Vanmunster.Ce concert aura pour thème la musique du 9e au 14e siècle, à travers plusieurs pièces célébrant les femmes, muses, mères, religieuses et sorcières. Dimanche 1er août – 16HGratuit – Tout publicSans réservation, dans la limite des places disponibles Stage du 28 juillet au 1er août.Pour y participer : 06 68 42 98 12 musee@gard.fr +33 4 66 90 75 80 https://musees.gard.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-23 par

