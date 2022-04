Concert : ensemble Masques, Bach burlesque Fougerolles-Saint-Valbert, 29 juillet 2022, Fougerolles-Saint-Valbert.

Concert : ensemble Masques, Bach burlesque Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert

2022-07-29 – 2022-07-29 Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

15 EUR Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

À 21h à la Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Luxeuil

Composées, la première, pour le divertissement des clients du célèbre café Zimmermann et l’autre pour la fête organisée à l’occasion du 36e anniversaire de Carl Heinrich von Dieskau, surintendant des impôts qui avait hérité d’un certain nombre de propriétés non loin de Leipzig, ces deux cantates mettent en scène – telles des opérettes miniatures – des personnages pittoresques, leurs préoccupations et leurs intérêts.

Un univers dans lequel les solistes et les musiciens de l’ensemble Masques partagent le plaisir d’un Bach qui amuse en mettant en musique des protagonistes aux caractéristiques humaines connues de tous. Deux pièces instrumentales viennent compléter ce programme.

Joyeux !

Réservation obligatoire au 06 40 87 41 39. Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)

festival@musetmemoire.com https://musetmemoire.com/

Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

À 21h à la Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Luxeuil

Composées, la première, pour le divertissement des clients du célèbre café Zimmermann et l’autre pour la fête organisée à l’occasion du 36e anniversaire de Carl Heinrich von Dieskau, surintendant des impôts qui avait hérité d’un certain nombre de propriétés non loin de Leipzig, ces deux cantates mettent en scène – telles des opérettes miniatures – des personnages pittoresques, leurs préoccupations et leurs intérêts.

Un univers dans lequel les solistes et les musiciens de l’ensemble Masques partagent le plaisir d’un Bach qui amuse en mettant en musique des protagonistes aux caractéristiques humaines connues de tous. Deux pièces instrumentales viennent compléter ce programme.

Joyeux !

Réservation obligatoire au 06 40 87 41 39. Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)

Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert

dernière mise à jour : 2022-04-26 par