Concert Ensemble Les Conférences Vocales Eglise de la Madeleine, 18 septembre 2021, Albi. Concert Ensemble Les Conférences Vocales

Eglise de la Madeleine, le samedi 18 septembre à 20:30

Après l’épaisseur et le tranchant du programme “Densité”, Les Conférences Vocales, dirigées par Lætitia Toulouse, proposent un programme plein de douceur et de joie. Fidèle à la marque de fabrique de l’ensemble, “O Nata Lux” est composé d’œuvres a cappella de compositeurs contemporains du monde entier. De l’Espagne à la Corée du Sud, de la Finlande aux États-Unis, de l’Irlande à Cuba, les pièces mettent à l’honneur des compositrices et compositeurs d’aujourd’hui. Ces femmes et hommes témoignent de notre époque, de ses troubles mais également de ses beautés intemporelles. Pour la deuxième fois, l’ensemble a fait appel à la chorégraphe Stéphanie Bonnetot pour s’affranchir du format habituel du concert. La mise en espace met en valeur chaque œuvre par une spatialisation particulière et développe l’attention du spectateur. Infos Pratiques Horaires d’ouverture : Samedi 18 septembre 2021 de 20h30 à 21h30. Tarifs : Gratuit. Les Conférences Vocales, proposent un programme plein de joie. Fidèle à la marque de fabrique de l’ensemble, ce programme est composé d’œuvres a cappella de compositeurs contemporains du monde entier. Eglise de la Madeleine 46 Rue de la Madeleine Albi Albi Tarn

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

