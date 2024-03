CONCERT / Ensemble La Rêveuse – Musiques au temps de Rembrandt. Le Siècle d’Or Hollandais Musée des Beaux Arts Orléans, dimanche 9 juin 2024.

CONCERT / Ensemble La Rêveuse – Musiques au temps de Rembrandt. Le Siècle d'Or Hollandais Jamais exposée, la collection des dessins des Écoles du Nord du musée des Beaux-Arts d'Orléans était jusqu'à présent totalement ignorée du public comme des historiens de l'art. Dimanche 9 juin, 15h00 Musée des Beaux Arts

Début : 2024-06-09T15:00:00+02:00 – 2024-06-09T16:00:00+02:00

Était-il musicien ? Quelle musique a-t-il pu connaître et entendre ? La Rêveuse vous propose un programme au carrefour de la Renaissance et du Baroque dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle, où la musique, nourrie des influences anglaise, italienne, française et allemande offre un savoureux mélange de musiques savantes et populaires.

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

Bartholomeus Spranger (Anvers, 1546 – Prague, 1611), Apollon et Diane, Pierre noire, plume et encre brune, aquarelle, 22, 5 x 19, 5 cm, inv. DE.1592.A