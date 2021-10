Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Concert : Ensemble Kavkazz | Musique et danses du Caucase Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert : Ensemble Kavkazz | Musique et danses du Caucase Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 28 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 28 janvier 2022

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris) KAVKAZZ chante, danse et joue autour du répertoire des musiques majestueuses du Caucase. Formé en 2019 à l’initiative du musicien et compositeur Fabien Mornet, l’ensemble réunit des musiciens, chanteurs et danseurs dans une interprétation actuelle des chants et danses traditionnels de Géorgie, Arménie, Azerbaïjan et Circassie. KAVKAZZ fait se rencontrer la voix enchanteresse de la chanteuse et danseuse Núria Rovira Salat avec les mouvements somptueux du danseur géorgien Beqa Noniashvili. Ces tableaux dansés et chantés sont enveloppés par la touche crossover des multi-instrumentistes Emrah Kaptan (saz, cümbüş, daf, riqq, doli), Miquèu Montanaro (flûtes en tous genres, accordéon, tambourin), et Fabien Mornet (panduri, dobro, harpe géorgienne). Pour en savoir plus, découvrez le site du labal Tchaï : www.tchailabel.fr/musique/kavkazz Avec : Núria Rovira Salat (chant, danse), Beqa Noniashvili (danse), Fabien Mornet (dobro, luth géorgien panduri), Kaptan Emrah (cümbüş, saz, doli), Miquèu Montanaro (flûtes), Shushan Kerovpyan (contrebasse, chant), Habib Meftah (percussions, chant), et les danseuses du Centre Culturel Géorgien LAZI. Crédit photo : Alice Fave Concerts -> Musiques du Monde Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Concerts -> Musiques du Monde

Date complète :

2022-01-28T20:00:00+01:00_2022-01-28T22:00:00+01:00

Alice Fave

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris