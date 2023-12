Concert Ensemble instrumental Charles Koechlin Bibliothèque Buffon Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit sous condition

Inscription en ligne à partir du 18 décembre sur Billetweb ou à la bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25 aux horaires d’ouverture

Concert d’instruments à vents autour de compositeurs des XIXème et XXème siècle :

– Hedwidge Chrétien, quintette à vent (1887)

– Gustav Holst, quintette à vent opus 14 (1903)

– Jean Françaix, neuf pièces caractéristiques pour double quintette à vent (1973)

L’Ensemble Instrumental Charles Koechlin est un ensemble de musique de chambre amateur constitué depuis 1959 et autorisé à porter le nom du compositeur Charles Koechlin (1867-1950) par sa veuve en 1961.

L’ensemble poursuit depuis plus

de 60 ans une activité régulière dans des formations variées où domine le

quintette à vent, donnant annuellement 5 à 7 concerts en région parisienne, en

France, et ayant eu également l’occasion de se produire en Angleterre (Oxford)

et en Allemagne (Meersburg). Il s’attache à maintenir le lien avec la musique «

vivante » grâce à l’amitié de compositeurs dont il crée régulièrement les

œuvres (Lucien Wurmser, Émile Damais, Alain Voirpy, Jean-Claude Wolff, Hélène

Rasquier, Matthieu Bonilla, Patricia Moya).

Membres de l’Ensemble instrumental Charles Koechlin :

–

Flûtes :

Cristina Missaglia, Serge Gallas,

–

Hautbois :

Jean-Marc Vezin, Charles Guillon,

–

Clarinettes :

Juliette Vezin, Isabelle Robert-Bobée,

–

Cors :

Marc Deleplace, Jean-Marc Coïc,

–

Bassons :

Annette Patin, Hervé Combaz.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Hervé Combaz Ensemble Charles Koechlin