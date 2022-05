Concert > Ensemble Improvisation Solistes Orchestres Symphoniques Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Concert unique de l'Ensemble Improvisation Solistes Orchestres Symphoniques. Avec Eric Blin, accordéoniste classique et Nathalie Blin, violoncelliste. Entrée libre avec participation, à l'église Notre Dame de Villedieu. Début du concert à 17h.

