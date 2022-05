Concert ensemble Gens Cambrina, Violaine Mayor et Mikaël Herrou Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: 29410

Plounéour-Ménez 29410 L’ensemble Gens Cambrina est un ensemble de harpes celtiques anciennes à cordes de bronze, composé de harpistes et chanteurs formés au sein de l’association Hent Telenn Breizh, dirigés par Violaine Mayor. Il interprète des grands airs de la tradition celtique et des manuscrits inédits remontant jusqu’aux bardes et moines bretons du 6ème siècle. Église de Plounéour-Ménez

